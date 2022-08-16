Один із наймасованіших обстрілів Харкова: вночі окупанти випустили сім ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Вночі російські війська випустили з бєлгорода у бік Харкова одразу сім ракет. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
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"Цієї ночі був один із наймасованіших обстрілів Харкова за останній час. Приблизно о 2:30 штаб оборони зафіксував одразу 7 пусків ракет з бєлгорода в напрямку Харкова. Є удари в Шевченківському, Київському, Салтівському, Індустріальному та Холодногірському районах", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Частина ракет влучила по відкритих територіях, тому пожеж не було. Осколками та вибуховою хвилею пошкоджено фасади будівель, частково зруйновано дорожнє покриття. Попередньо без постраждалих.
Приблизно о 22:30 ворог обстріляв з РСЗВ Київський район Харкова – пошкоджено приватні будинки, були влучання у дорожнє покриття.
Ситуація у Харківській області
Минулої доби ворог продовжував гатити по мирних об'єктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області – пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди.
За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби у Харкові постраждало дев'ятеро людей, з них 75-річна жінка померла від поранень.
Додамо
На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог обстрілює українські позиції зі ствольної та реактивної артилерії.
Російські окупанти спробували прорвати оборону ЗСУ на напрямку Козача Лопань – Уди. Українські військові жорстко зустріли ворога та відкинули його назад, зазначив Синєгубов.