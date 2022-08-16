Один из самых массированных обстрелов Харькова: ночью оккупанты выпустили семь ракет

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 16302 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 51287 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 94622 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 129417 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 127852 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 279789 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 135863 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122948 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 380180 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84398 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
69%
Популярные новости

Вражеская атака на Днепр: возросло количество пострадавших до 14 человек

8 апреля, 21:04 • 10352 просмотра

Єрмак и советник премьер-министра Британии обсудили мирное урегулирование войны и безопасность в Украине

8 апреля, 21:48 • 3506 просмотра

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 8328 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 13127 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 12628 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 279789 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 301707 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 380180 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 356417 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 402379 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 568 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 80820 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 114369 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 133944 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 172707 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Один из самых массированных обстрелов Харькова: ночью оккупанты выпустили семь ракет

Киев • УНН

 • 119075 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Ночью российские войска выпустили из белгорода в сторону Харькова сразу семь ракет. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Один из самых массированных обстрелов Харькова: ночью оккупанты выпустили семь ракет

Цитата

"Этой ночью был один из самых массированных обстрелов Харькова за последнее время. Примерно в 2:30 штаб обороны зафиксировал сразу 7 пусков ракет из белгорода в направлении Харькова. Есть удары в Шевченковском, Киевском, Салтовском, Индустриальном и Холодногорском районах", – говорится в сообщении.

Детали

Часть ракет попала по открытым территориям, поэтому пожаров не было. Осколками и взрывной волной повреждены фасады построек, частично разрушено дорожное покрытие. Предварительно без пострадавших. 

Приблизительно в 22:30 враг обстрелял из РСЗО Киевский район Харькова – повреждены частные дома, были попадания в дорожное покрытие.

Ситуация в Харьковской области

За прошедшие сутки враг продолжал бить по мирным объектам Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов области – повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Харькове пострадали девять человек, из них 75-летняя женщина умерла от ранений.

Добавим

На линии столкновения продолжаются боевые действия. Враг обстреливает украинские позиции со ствольной и реактивной артиллерии.

Российские оккупанты попытались прорвать оборону ВСУ в направлении Казачья Лопань – Уды. Украинские военные жестко встретили врага и отбросили его назад, отметил Синегубов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$60.89
Bitcoin
$76,712.70
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.60
Золото
$3,031.99
Ethereum
$1,462.81