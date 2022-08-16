Один из самых массированных обстрелов Харькова: ночью оккупанты выпустили семь ракет

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"Этой ночью был один из самых массированных обстрелов Харькова за последнее время. Примерно в 2:30 штаб обороны зафиксировал сразу 7 пусков ракет из белгорода в направлении Харькова. Есть удары в Шевченковском, Киевском, Салтовском, Индустриальном и Холодногорском районах", – говорится в сообщении.

Детали

Часть ракет попала по открытым территориям, поэтому пожаров не было. Осколками и взрывной волной повреждены фасады построек, частично разрушено дорожное покрытие. Предварительно без пострадавших.

Приблизительно в 22:30 враг обстрелял из РСЗО Киевский район Харькова – повреждены частные дома, были попадания в дорожное покрытие.

Ситуация в Харьковской области

За прошедшие сутки враг продолжал бить по мирным объектам Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов области – повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Харькове пострадали девять человек, из них 75-летняя женщина умерла от ранений.

Добавим

На линии столкновения продолжаются боевые действия. Враг обстреливает украинские позиции со ствольной и реактивной артиллерии.

Российские оккупанты попытались прорвать оборону ВСУ в направлении Казачья Лопань – Уды. Украинские военные жестко встретили врага и отбросили его назад, отметил Синегубов.