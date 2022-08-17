росіяни з ночі посилили удари по Харкову та області: вранці випустили більш ніж 5 ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Російські окупанти вночі посилили удари по Харкову та області і під ранок випустили більш ніж 5 ракет з бєлгорода, є влучання по облцентру, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Всю добу російські окупанти інтенсивно завдавали артилерійських та ракетних ударів по місту та області. Окупанти кілька разів із РСЗО обстрілювали Салтівський район Харкова. Пошкоджені житлові багатоповерхові будинки, критична транспортна інфраструктура. На щастя, постраждалих немає", - зазначив Синєгубов у Telegram.
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Як повідомив голова ОВА, протягом доби по області окупанти обстрілювали Харківський, Ізюмський, Чугуївський, Богодухівський райони.
"Вночі росіяни лише посилили удари", - зауважив він.
Так, з його слів, після 21 години внаслідок обстрілу горіли гаражі та техніка фермерського господарства у Чугуївському районі. Після 23 години в Золочівській громаді, Богодухівського району, внаслідок обстрілу горів гараж та автомобілі.
"Сьогодні близько 5 ранку Штаб оборони зафіксував запуск більш як 5 ракет із бєлгорода. Одна з ракет вдарила в межах Слобідського району Харкова", - повідомив Синєгубов.
За його даними, ракетні удари пошкодили житлові будинки, виникли кілька пожеж у Золочівській громаді. Попередньо вдень у Золочеві окупанти артобстрілом влучали по території ліцею, пошкодили футбольний майданчик, зруйнували один житловий будинок, два - пошкодили.
В Ізюмському районі через обстріли пошкоджена критична інфраструктура, горіла трава на відкритих територіях.
За даними центру екстреної медичної допомоги, у Золочеві з вибуховими травмами госпіталізували 22-річного чоловіка, стан - середній.
"На лінії зіткнення тривають інтенсивні бойові дії. Ворог намагається наступати неподалік Леб'яжого та Базаліївки. Наші захисники дають ворогу гідну відсіч, завдають окупантам втрат. Бої на цій дільниці тривають. В районі Леб'яжого окупанти дистанційно мінують місцевість", - повідомив голова ОВА.
Доповнення
У ніч на 16 серпня був один із наймасованіших обстрілів Харкова - окупанти випустили сім ракет.