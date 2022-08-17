Оккупанты обстреливают Харьков: сообщается о прилете возле жилой многоэтажки
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Оккупанты снова обстреливают Харьков. Как сообщает мэр города Игорь Терехов, предварительно известно о прилете возле жилой многоэтажки в Салтовском районе, передает УНН.
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“Вновь обстрел Салтовского района. Предварительно прилет возле жилой многоэтажки. Будьте осторожны, соблюдайте правило двух стен”, – написал он у себя в Телеграм.
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На месте прилета сильный пожар в жилом здании. О жертвах и пострадавших информации пока нет.
Добавим
Российские оккупанты ночью усилили удары по Харькову и области и под утро выпустили более 5 ракет из белгорода, есть попадание по облцентру.