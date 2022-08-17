Оккупанты обстреливают Харьков: сообщается о прилете возле жилой многоэтажки

Цитата

“Вновь обстрел Салтовского района. Предварительно прилет возле жилой многоэтажки. Будьте осторожны, соблюдайте правило двух стен”, – написал он у себя в Телеграм.

Детали

На месте прилета сильный пожар в жилом здании. О жертвах и пострадавших информации пока нет.

Добавим

Российские оккупанты ночью усилили удары по Харькову и области и под утро выпустили более 5 ракет из белгорода, есть попадание по облцентру.