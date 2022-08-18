Окупанти знову обстріляли Харків: прогриміло не менше п'яти вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Російські загарбники знову обстріляли Харків. За інформацією мера міста Ігора Терехова "прилетіло" до Слобідського та Холодногірського районів. В одному з місць влучення ракет виникла пожежа, передає УНН.
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"О 4:32 перший, а потім ще мінімум чотири ракетні удари по Харкову. "Прилетіло" до Слобідського та Холодногірського районів. В одному з місць влучення ракет пожежа. Інформація ще уточнюється", - зазначив він.
Терехов наголосив, що вибухів було не менше п'яти, тож географія влучень може розширитися.
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