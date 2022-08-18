Оккупанты снова обстреляли Харьков: прогремело не менее пяти взрывов

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"В 4:32 первый, а затем еще минимум четыре ракетных удара по Харькову. "Прилетело" в Слободской и Холодногорский районы. В одном из мест попадания ракет пожар. Информация еще уточняется", - отметил он.

Терехов подчеркнул, что взрывов было не менее пяти, так что география попаданий может расшириться.

Ранее

Российские оккупанты обстреляли Харьков. Захватчики ударили по Салтовскому району. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о 7 погибших и 16 – раненых, среди которых – 11-летний ребенок.