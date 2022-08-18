Оккупанты попали в помещение общежития в Слободском районе Харькова, 18 человек ранены, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Российские оккупанты снова обстреляли Харьков. Захватчики попали в помещение общежития в Слободском районе. Известно о 18 раненых лицах, из них два ребенка. Один человек погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
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"Российские оккупанты утром попали в помещение общежития в Слободском районе Харькова. По состоянию на данный момент 18 раненых, 2 из них - ребенка. 1 человек погиб. Терроризм россиян не имеет границ!", - подчеркнул он.
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По информации мэра города Игоря Терехова "прилетело" в Слободской и Холодногорский районы. Терехов подчеркнул, что взрывов было не менее пяти, так что география попаданий может расшириться.
В Холодногорском районе начался большой пожар, горит административное здание.