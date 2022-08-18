Ракетний обстріл Салтівського району Харкова: кількість загиблих зросла до 12
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російських окупантів по житловій триповерхівці у Салтівському районі Харкова зросла до 12, травмовано 20 людей. Про це інформує Головне управління ДСНС у Харківській області, пише УНН.
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“Рятувальникам вдалось врятувати 4 людини. Всі вони зазнали різної тяжкості травм. Загалом травми отримали 20 осіб. На жаль, станом на 15:00 відомо про 12 загиблих осіб. Всі вони є цивільними”, – ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили, серед загиблих здебільшого люди похилого віку і з обмеженими можливостями. Жодного військового об'єкту поруч зі зруйнованим будинком немає.
Наразі на місці події продовжує працювати приблизно 80 працівників ДСНС.
Доповнення
17 серпня приблизно о 21:00 російська ракета влучила у житловий триповерховий будинок у Салтівському районі Харкова. Внаслідок вибуху сталися масштабні руйнування і пожежа на площі 600 кв.м. Раніше повідомляли про сімох загиблих.