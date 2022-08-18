Ракетный обстрел Салтовского района Харькова: количество погибших выросло до 12

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“Спасателям удалось спасти 4 человека. Все они получили разную тяжесть травм. В общей сложности травмы получили 20 человек. К сожалению, по состоянию на 15:00 известно о 12 погибших. Все они гражданские”, – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, среди погибших по большей части люди пожилые и с ограниченными возможностями. Ни одного военного объекта рядом с разрушенным зданием нет.

Сейчас на месте происшествия продолжает работать около 80 работников ГСЧС.

Дополнение

17 августа около 21:00 российская ракета попала в жилой трехэтажный дом в Салтовском районе Харькова. В результате взрыва произошли масштабные разрушения и пожар на площади 600 кв.м. Ранее сообщали о семи погибших.