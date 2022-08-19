Ракетні удари по гуртожитку та триповерховому будинку в Харкові: кількість жертв зросла до 22 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. З-під завалів гуртожитку у Слобідському районі Харкова було вилучено тіла 6 загиблих осіб. У Салтівському районі кількість загиблих через ворожий ракетний удар по житловому триповерховому будинку зросла до 16 осіб, передає УНН.
Головне управління ДСНС України у Харківській області повідомило, що станом на 13:00 завершені пошуково-рятувальні роботи у будівлі гуртожитку, що у Слобідському районі Харкова.
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«Співробітники ДСНС протягом двох днів проводили пошуково-рятувальні роботи на місці події. 9 осіб вдалось врятувати, з них 2 дитини. Загалом з-під завалів було вилучено тіла 6 загиблих осіб, з них одна дитина (хлопчик 2009 р.н.)», - йдеться в повідомленні ДСНС.
Деталі
Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив в коментарі УНН, що у Салтівському районі Харкова кількість загиблих через ворожий ракетний удар по житловому триповерховому будинку зросла до 16 осіб.
«По Салтівському району вже 16 загиблих та 22 постраждалих. Два останні трупи - жінка 50 років, переселенка з Кулінічів, останній сильно обгорілий, імовірно чоловік, більш точно встановлюється», - повідомив Чубенко.
Таким чином через влучання в житловий триповерховий будинок у Салтівському районі та у гуртожиток у Слобідському районі увечері 17 та вранці 18 серпня загальна кількість загиблих збільшилася до 22 людей.
Доповнення
18 серпня повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару російських окупантів по житловій триповерхівці у Салтівському районі Харкова зросла до 12, травмовано 20 людей.
17 серпня приблизно о 21:00 російська ракета влучила у житловий триповерховий будинок у Салтівському районі Харкова.
Орім того, російські окупанти зранку 18 серпня влучили у приміщення гуртожитку, що в Слобідському районі Харкова.