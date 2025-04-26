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Financial Times

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Ракетная опасность: в Черном море остается вражеский корабль

Киев • УНН

 • 676 просмотра

Россия держит в Черном море корабль с ракетами "Калибр", что создает угрозу удара. В Средиземном море находятся 4 вражеских корабля, 2 из которых – носители крылатых ракет.

Ракетная опасность: в Черном море остается вражеский корабль

россия продолжает держать в Черном море один корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр". Существует риск ракетного удара по территории Украины из акватории моря. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.    

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 26.04.2025 в Черном море зафиксирован вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 6 ракет. В Средиземном море также продолжается дежурство российских ракетоносцев.

В Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет; в Азовском море отсутствуют вражеские корабли; в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет

- говорится в сообщении ВМС ВСУ.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 3 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 2 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что россия намеренно использует неточные баллистические ракеты, в частности северокорейские KN23, для ударов по украинским городам. Это сознательное военное преступление, ведь целью являются гражданские.

Почти 98% компонентов для дронов производится в Украине - Федоров24.04.25, 18:12 • 6764 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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