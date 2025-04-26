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День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу
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Ракетна небезпека: у Чорному морі залишається ворожий корабель

Київ • УНН

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Росія тримає в Чорному морі корабель з ракетами "Калібр", що створює загрозу удару. В Середземному морі перебувають 4 ворожі кораблі, 2 з яких – носії крилатих ракет.

Ракетна небезпека: у Чорному морі залишається ворожий корабель

росія продовжує тримати у Чорному морі один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Існує ризик ракетного удару по території України з акваторії моря. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.    

Деталі

Зазначається, що станом на 06:00 26.04.2025 в Чорному морі зафіксовано ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 6 ракет. В Середземному морі також триває чергування російських ракетоносіїв.

В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет; в Азовському морі відсутні ворожі кораблі; в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет

- йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 3 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 2 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомив, що росія навмисно використовує неточні балістичні ракети, зокрема північнокорейські KN23, для ударів по українських містах. Це свідомий воєнний злочин, адже ціллю є цивільні.

Майже 98% компонентів для дронів виробляється в Україні - Федоров24.04.25, 18:12 • 6766 переглядiв

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