Ракетна небезпека: у Чорному морі залишається ворожий корабель
Київ • УНН
Росія тримає в Чорному морі корабель з ракетами "Калібр", що створює загрозу удару. В Середземному морі перебувають 4 ворожі кораблі, 2 з яких – носії крилатих ракет.
росія продовжує тримати у Чорному морі один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Існує ризик ракетного удару по території України з акваторії моря. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що станом на 06:00 26.04.2025 в Чорному морі зафіксовано ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 6 ракет. В Середземному морі також триває чергування російських ракетоносіїв.
В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет; в Азовському морі відсутні ворожі кораблі; в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 3 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 2 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
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