Ракетная атака рф на Краматорск: известно о 9 пострадавших, спасатели продолжают разбирать завалы

В Краматорске продолжаются поисково-спасательные работы на месте вчерашнего ракетного удара рф. Сейчас известно о 9 пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что вчера вечером город подвергся ракетным ударам. россияне попали в жилую застройку и промзону.

Ранены 9 человек, из которых два человека спасены ГСЧС. Повреждены 12 многоэтажных домов. Сейчас на одной из локаций продолжаются работы. Предварительно, под завалами возможно пребывание человека - рассказали спасатели.

Напомним,

Вечером 20 февраля 2024 года, около 20:00, войска рф нанесли ракетный удар по Краматорску. Снаряды россиян попали по жилому району города.

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