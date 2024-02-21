Ракетная атака рф на Краматорск: известно о 9 пострадавших, спасатели продолжают разбирать завалы
Киев • УНН
В Краматорске продолжаются поисково-спасательные работы после того, как накануне вечером российский ракетный обстрел попал в жилые кварталы и промышленные зоны, ранив 9 человек и повредив 12 многоэтажных домов.
В Краматорске продолжаются поисково-спасательные работы на месте вчерашнего ракетного удара рф. Сейчас известно о 9 пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
В ведомстве рассказали, что вчера вечером город подвергся ракетным ударам. россияне попали в жилую застройку и промзону.
Ранены 9 человек, из которых два человека спасены ГСЧС. Повреждены 12 многоэтажных домов. Сейчас на одной из локаций продолжаются работы. Предварительно, под завалами возможно пребывание человека
Напомним,
Вечером 20 февраля 2024 года, около 20:00, войска рф нанесли ракетный удар по Краматорску. Снаряды россиян попали по жилому району города.
"Болит всем. Даже усачам": в Краматорске между руин уничтоженного россиянами дома блуждает кот20 февраля 2024, 21:44 • 106594 просмотра
Ракетная атака рф на Краматорск: известно о 9 пострадавших, спасатели продолжают разбирать завалы
В Краматорске продолжаются поисково-спасательные работы после того, как накануне вечером российский ракетный обстрел попал в жилые кварталы и промышленные зоны, ранив 9 человек и повредив 12 многоэтажных домов.
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