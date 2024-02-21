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Ракетна атака рф на Краматорськ: відомо про 9 постраждалих, рятувальники продовжують розбирати завали

Київ • УНН

 • 28877 перегляди

У Краматорську тривають пошуково-рятувальні роботи після того, як напередодні ввечері російський ракетний обстріл влучив у житлові квартали та промислові зони, поранивши 9 людей і пошкодивши 12 багатоповерхових будинків.

У Краматорську тривають пошуково-рятувальні роботи на місці вчорашнього ракетного удару рф. Наразі відомо про 9 потерпілих. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, пише УНН.

Деталі

У відомстві розповіли, що вчора ввечері місто зазнало ракетних ударів. росіяни поцілили у житлову забудову та промзону.

Поранено 9 людей, з яких дві особи врятовано ДСНС. Пошкоджено 12 багатоповерхових будинків. Наразі на одній із локацій тривають роботи. Попередньо, під завалами можливе перебування людини

- розповіли рятувальники.

Нагадаємо

Ввечері 20 лютого 2024 року, близько 20:00, війська рф завдали ракетного удару по Краматорську. Снаряди росіян поцілили по житловому району міста.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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