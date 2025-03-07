Ракетная атака рф по Кривому Рогу: пятеро людей в крайне тяжелом состоянии
Киев • УНН
В результате российской ракетной атаки по гостинице в Кривом Роге 4 человека погибли, 32 ранены. Из 19 госпитализированных пятеро находятся в крайне тяжелом состоянии.
В Кривом Роге после ракетной атаки врага 19 человек находятся в больнице, пятеро из них в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко в эфире телемарафона, передает УНН.
"Вчера завершились спасательно-поисковые работы, и на данный момент 32 человека получили ранения. Среди них 19 находятся в больнице, и из 19 человек пятеро в крайне тяжелом состоянии", - сказал Ситниченко.
Дополнение
Завершены работы на месте российского ракетного удара в Кривом Роге. В ОГП сообщали о последствиях атаки рф по гостинице в Кривом Роге: 4 человека погибли и 32 человека пострадали. Большинство госпитализированных пациентов - "тяжелые" и средней тяжести.
6 марта Президент Украины сообщал, что в Кривом Роге рф ударила баллистикой по гостинице, куда заселились волонтеры из Украины, США и Великобритании.