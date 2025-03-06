Завершено роботи на місці російського ракетного удару у Кривому Розі
Київ • УНН
Внаслідок російського ракетного удару по готелю у Кривому Розі загинуло 4 людини, 32 постраждали, серед них двоє дітей. Більшість постраждалих перебувають у важкому та середньому стані.
Наслідки атаки рф по готелю в Кривому Розі: 4 людини загинули і 32 людини постраждали. Більшість госпіталізованих пацієнтів - "важкі" та середньої тяжкості.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
На місці ракетного удару у Кривому Розі завершено пошуково-рятувальні роботи. Внаслідок ворожої атаки рф 4 людини загинули. 32 мирні мешканці постраждали, серед них дві дитини – 13-річна дівчинка і 17-річний хлопець.
Додамо
За інформацією очільника ДніпроОВА Сергія Лисака, на амбулаторному лікуванні двоє людей. Решта – госпіталізовані.
Пацієнти "важкі" та середньої тяжкості. У місті продовжують ліквідовувати наслідки російського терору.
Нагадаємо
рф вдарила балістикою по готелю, куди заселилися волонтери з України, США та Британії.
УНН повідомляв, що рятувальники евакуювали 18 осіб, тривав розбір завалів та надання допомоги постраждалим.
Внаслідок російської атаки у Кривому Розі постраждали 32 людини, включаючи 13-річну дівчинку та 17-річного юнака.