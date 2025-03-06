Завершено роботи на місці російського ракетного удару у Кривому Розі

Наслідки атаки рф по готелю в Кривому Розі: 4 людини загинули і 32 людини постраждали. Більшість госпіталізованих пацієнтів - "важкі" та середньої тяжкості.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

На місці ракетного удару у Кривому Розі завершено пошуково-рятувальні роботи. Внаслідок ворожої атаки рф 4 людини загинули. 32 мирні мешканці постраждали, серед них дві дитини – 13-річна дівчинка і 17-річний хлопець.

Додамо

За інформацією очільника ДніпроОВА Сергія Лисака, на амбулаторному лікуванні двоє людей. Решта – госпіталізовані.

Пацієнти "важкі" та середньої тяжкості. У місті продовжують ліквідовувати наслідки російського терору. - повідомив керівник ОВА.

Нагадаємо

рф вдарила балістикою по готелю, куди заселилися волонтери з України, США та Британії.

УНН повідомляв, що рятувальники евакуювали 18 осіб, тривав розбір завалів та надання допомоги постраждалим.

Внаслідок російської атаки у Кривому Розі постраждали 32 людини, включаючи 13-річну дівчинку та 17-річного юнака.