Удар рф по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 32, серед них двоє підлітків

Внаслідок ворожої атаки у Кривому Розі кількість постраждалих зросла до 32, серед них 13-річна дівчинка та 17-річний юнак. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

32 постраждалих у Кривому Розі. З-поміж них 13-річна дівчинка та юнак 17 років - йдеться у повідомленні.

Деталі

На амбулаторному лікуванні двоє людей. Решта – госпіталізовані. Пацієнти "важкі" та середньої тяжкості.

У місті продовжують ліквідовувати наслідки російського терору.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН внаслідок російського ракетного удару по готелю в Кривому Розі загинуло 4 людини, понад 30 поранено. Іноземні волонтери, які щойно заселились, встигли врятуватись, спустившись із номерів.