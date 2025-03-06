Удар рф по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 32, серед них двоє підлітків
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки у Кривому Розі постраждали 32 людини, включаючи 13-річну дівчинку та 17-річного юнака. Більшість постраждалих госпіталізовано з важкими та середньої тяжкості травмами.
Внаслідок ворожої атаки у Кривому Розі кількість постраждалих зросла до 32, серед них 13-річна дівчинка та 17-річний юнак. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
32 постраждалих у Кривому Розі. З-поміж них 13-річна дівчинка та юнак 17 років
Деталі
На амбулаторному лікуванні двоє людей. Решта – госпіталізовані. Пацієнти "важкі" та середньої тяжкості.
У місті продовжують ліквідовувати наслідки російського терору.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН внаслідок російського ракетного удару по готелю в Кривому Розі загинуло 4 людини, понад 30 поранено. Іноземні волонтери, які щойно заселились, встигли врятуватись, спустившись із номерів.