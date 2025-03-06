Удар рф по Кривому Рогу: количество пострадавших возросло до 32, среди них двое подростков
Киев • УНН
В результате российской атаки в Кривом Роге пострадали 32 человека, включая 13-летнюю девочку и 17-летнего юношу. Большинство пострадавших госпитализированы с тяжелыми и средней тяжести травмами.
В результате вражеской атаки в Кривом Роге количество пострадавших возросло до 32, среди них 13-летняя девочка и 17-летний юноша. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
32 пострадавших в Кривом Роге. Среди них 13-летняя девочка и юноша 17 лет
Детали
На амбулаторном лечении двое людей. Остальные – госпитализированы. Пациенты "тяжелые" и средней тяжести.
В городе продолжают ликвидировать последствия российского террора.
Напоминаем
Как ранее писал УНН, в результате российского ракетного удара по гостинице в Кривом Роге погибло 4 человека, более 30 ранено. Иностранные волонтеры, которые только что заселились, успели спастись, спустившись из номеров.