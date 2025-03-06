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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33121 перегляди

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Наслідки удару по Кривому Розі: збільшилася кількість постраждалих до 18 осіб

Київ • УНН

 • 20610 перегляди

Внаслідок ворожої атаки на Кривий Ріг загинули 2 людини, 14 отримали поранення. Рятувальники евакуювали 18 осіб, триває розбір завалів та надання допомоги постраждалим.

Наслідки удару по Кривому Розі: збільшилася кількість постраждалих до 18 осіб

У Кривому Розі продовжує збільшуватися кількість постраждалих. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

Унаслідок ворожої атаки на Кривий Ріг загинули двоє людей, ще 14 отримали поранення. Рятувальникам вдалося врятувати 18 осіб. 

Нині триває рятувальна операція. Спецслужби працюють на місці удару, розбираючи уламки зруйнованої будівлі. Медики надають допомогу постраждалим, деякі з них перебувають у тяжкому стані. 

Нагадаємо

Внаслідок ракетного удару по Кривому Розі загинуло двоє людей, одинадцять отримали поранення. Рятувальники евакуюють мешканців з пошкоджених будівель та продовжують оперативні роботи.

Терористи обстріляли Кривий Ріг: кількість жертв зростає05.03.25, 23:42 • 19682 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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