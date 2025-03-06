Наслідки удару по Кривому Розі: збільшилася кількість постраждалих до 18 осіб

У Кривому Розі продовжує збільшуватися кількість постраждалих. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

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Унаслідок ворожої атаки на Кривий Ріг загинули двоє людей, ще 14 отримали поранення. Рятувальникам вдалося врятувати 18 осіб.

Нині триває рятувальна операція. Спецслужби працюють на місці удару, розбираючи уламки зруйнованої будівлі. Медики надають допомогу постраждалим, деякі з них перебувають у тяжкому стані.

Нагадаємо

Внаслідок ракетного удару по Кривому Розі загинуло двоє людей, одинадцять отримали поранення. Рятувальники евакуюють мешканців з пошкоджених будівель та продовжують оперативні роботи.

Терористи обстріляли Кривий Ріг: кількість жертв зростає