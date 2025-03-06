Последствия удара по Кривому Рогу: количество пострадавших увеличилось до 18 человек
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Кривой Рог погибли 2 человека, 14 получили ранения. Спасатели эвакуировали 18 человек, продолжается разбор завалов и оказание помощи пострадавшим.
В Кривом Роге продолжает увеличиваться количество пострадавших. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
В результате вражеской атаки на Кривой Рог погибли двое людей, еще 14 получили ранения. Спасателям удалось спасти 18 человек.
В настоящее время продолжается спасательная операция. Спецслужбы работают на месте удара, разбирая обломки разрушенного здания. Медики оказывают помощь пострадавшим, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Напоминаем
В результате ракетного удара по Кривому Рогу погибли двое людей, одиннадцать получили ранения. Спасатели эвакуируют жителей из поврежденных зданий и продолжают оперативные работы.
Террористы обстреляли Кривой Рог: количество жертв растет05.03.25, 23:42 • 19642 просмотра