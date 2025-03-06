Завершены работы на месте российского ракетного удара в Кривом Роге
Киев • УНН
В результате российского ракетного удара по гостинице в Кривом Роге погибли 4 человека, 32 пострадали, среди них двое детей. Большинство пострадавших находятся в тяжелом и среднем состоянии.
Последствия атаки рф по гостинице в Кривом Роге: 4 человека погибли и 32 человека пострадали. Большинство госпитализированных пациентов - "тяжелые" и средней тяжести.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
На месте ракетного удара в Кривом Роге завершены поисково-спасательные работы. В результате вражеской атаки рф 4 человека погибли. 32 мирных жителя пострадали, среди них двое детей – 13-летняя девочка и 17-летний юноша.
Добавим
По информации главы ДнепрОВА Сергея Лисака, на амбулаторном лечении двое людей. Остальные – госпитализированные.
Пациенты "тяжелые" и средней тяжести. В городе продолжают ликвидировать последствия российского террора.
Напомним
рф ударила баллистикой по гостинице, куда заселились волонтеры из Украины, США и Британии.
УНН сообщал, что спасатели эвакуировали 18 человек, продолжался разбор завалов и оказание помощи пострадавшим.
В результате российской атаки в Кривом Роге пострадали 32 человека, включая 13-летнюю девочку и 17-летнего юношу.