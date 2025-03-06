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Завершены работы на месте российского ракетного удара в Кривом Роге

Киев • УНН

 • 20858 просмотра

В результате российского ракетного удара по гостинице в Кривом Роге погибли 4 человека, 32 пострадали, среди них двое детей. Большинство пострадавших находятся в тяжелом и среднем состоянии.

Завершены работы на месте российского ракетного удара в Кривом Роге

Последствия атаки рф по гостинице в Кривом Роге: 4 человека погибли и 32 человека пострадали. Большинство госпитализированных пациентов - "тяжелые" и средней тяжести.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

На месте ракетного удара в Кривом Роге завершены поисково-спасательные работы. В результате вражеской атаки рф 4 человека погибли. 32 мирных жителя пострадали, среди них двое детей – 13-летняя девочка и 17-летний юноша.

Добавим

По информации главы ДнепрОВА Сергея Лисака, на амбулаторном лечении двое людей. Остальные – госпитализированные. 

Пациенты "тяжелые" и средней тяжести. В городе продолжают ликвидировать последствия российского террора.

- сообщил руководитель ОВА.

Напомним

рф ударила баллистикой по гостинице, куда заселились волонтеры из Украины, США и Британии.

УНН сообщал, что спасатели эвакуировали 18 человек, продолжался разбор завалов и оказание помощи пострадавшим.

В результате российской атаки в Кривом Роге пострадали 32 человека, включая 13-летнюю девочку и 17-летнего юношу. 

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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