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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Ракетна атака рф по Кривому Рогу: п'ятеро людей в надтяжкому стані

Київ • УНН

 • 18907 перегляди

Внаслідок російської ракетної атаки по готелю в Кривому Розі 4 людини загинули, 32 поранені. З 19 госпіталізованих п'ятеро перебувають у надтяжкому стані.

Ракетна атака рф по Кривому Рогу: п'ятеро людей в надтяжкому стані

У Кривому Розі після ракетної атаки ворога 19 людей перебувають в лікарні, п'ятеро з них в надтяжкому стані. Про це повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

"Вчора завершилися рятувально-пошукові роботи й на цю хвилину 32 людини отримали поранення. Серед них 19 знаходяться в лікарні й серед 19 людей п'ятеро в надтяжкому стані", - сказав Ситниченко.

Доповнення

Завершено роботи на місці російського ракетного удару у Кривому Розі. В ОГП повідомляли про наслідки атаки рф по готелю в Кривому Розі: 4 людини загинули і 32 людини постраждали. Більшість госпіталізованих пацієнтів - "важкі" та середньої тяжкості.

6 березня Президент України повідомляв, що у Кривому Розі рф вдарила балістикою по готелю, куди заселилися волонтери з України, США та Великої Британії.

Анна Мурашко

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