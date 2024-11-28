Ракетная атака на Хмельнитчину: когда в области планируют вернуть свет

Начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин рассказал, что в области во время утренней вражеской атаки удалось сбить 6 российских ракет. Однако в результате обстрела получили повреждения несколько объектов инфраструктуры, а в некоторых районах до сих пор нет света. Электроснабжение планируют восстановить до конца суток. Об этом он сообщил в эфире телемарафона "единые Новости", передает УНН.

Во время утренней вражеской атаки на объекты энергетики и энергетическую систему Украины россияне не обошли Хмельницкую область. Во время атаки наши силы ПВО сбили 6 ракет. В результате этой атаки, к счастью, нет погибших и раненых. Имеем повреждения в частном домовладении: хозяйственное здание, а также повреждена крыша одного из частных домов. Кроме того, получил повреждения один из объектов энергоснабжения - отметил Тюрин.

Он также сообщил, что в результате сбития ракеты, обломками был поврежден один из объектов.

Сейчас следственно-оперативная группа и все необходимые службы устанавливают тип боеприпаса и каким образом был нанесен ущерб. В ряде громад были отключены поставки электроэнергии. Вместе с тем работают службы, и частично уже начали восстанавливать подачу электроэнергии - сказал он.

Тюрин добавил, что ситуация с тепло- и водоснабжением сейчас контролируемая благодаря генерирующим и когенерационным установкам, обеспечивающим поставки в котельные.

Поставляется либо тепло, либо вода. Часть установок работает на генераторах, что позволяет обеспечить поставку к жильцам - пояснил начальник ОВА.

Также он отметил, что в отдельных общинах и городах происходит подача тепла и воды поочередно, но восстановление энергоснабжения продолжается.

"Надеюсь, что до конца дня мы вместе со всеми службами выполним необходимую работу, чтобы восстановить электроснабжение во всех населенных пунктах области", - подытожил Тюрин.

Ранее сообщалось об обесточивании в двух районах - Шепетовском и Хмельницком. Тюрин отметил, что энергетики работают по альтернативным схемам заживания и надеются до конца дня подать электроэнергию во все обесточенные населенные пункты области. Он заверил, что критические объекты, такие как медицинские и социальные учреждения, уже зажили.

"В каждом из этих объектов есть соответствующие генераторы, которые обеспечивают энергоснабжение. Также развернута сеть пунктов несокрушимости в населенных пунктах, где произошло обесточивание", - добавил он.

Напомним

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что из-за повреждения энергообъектов до конца суток будут применяться три очереди отключений одновременно. Графики отключений для каждой отдельной очереди-определяют облэнерго.

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