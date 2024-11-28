Во время атаки рф зафиксировано 12 попаданий: в Воздушных силах объяснили, почему ПВО не смогла сбить все ракеты

Утром 28 ноября во время масштабной вражеской атаки на критическую инфраструктуру Украины силы противовоздушной обороны сбили почти 90 процентов ракет "Калибр" и Х-101. Впрочем, было зафиксировано 12 попаданий. В основном, речь идет о топливных и энергетических объектах об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.

Детали

В ночь на 28 ноября 2024 года враг атаковал критическую инфраструктуру – электрические подстанции в разных областях Украины. К сожалению, есть попадание! всего зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора - говорится в сообщении ВС ВСУ.

В воздушных силах отметили, что в последнее время, во время воздушных атак, противник применяет большое количество ракет и беспилотников. Их массированное применение на отдельных направлениях часто превышает количество средств прикрытия.

рф выпустила 188 ракет и беспилотников во время массированной атаки на Украину: сбили 76 крылатых ракет, три Х-59/69 и 35 дронов

Кроме того, враг использует современные средства воздушного нападения, постоянно их совершенствует. Речь идет об отстрелах тепловых и радиолокационных ловушек, а также использует средства РЭБ индивидуальной защиты, установленные непосредственно на ракетах. Все это, как отмечается, существенно усложняет работу зенитных ракетных комплексов советского производства, которые есть на вооружении Воздушных Сил.

Значительно эффективнее в таких условиях работают западные системы, которых в Украине не достаточно, чтобы надежно прикрыть сотни объектов критической инфраструктуры. Именно поэтому, во время массированных вражеских атак, используется максимум сил и средств, включая авиацию, РЭБ, ЗРВ и мобильные огневые группы - разъяснили в воздушных силах.

Также в ВС ВСУ отметили, что накануне атак противник учитывает метеорологические условия, которые существенно влияют на работу мобильных огневых групп и истребительной авиации.

"Плотный туман и облачность, которые наблюдались во многих регионах в момент атаки не позволили эффективно выполнять задачи пилотам и расчетам МВГ", - добавили в воздушных силах.