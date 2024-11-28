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Во время атаки рф зафиксировано 12 попаданий: в Воздушных силах объяснили, почему ПВО не смогла сбить все ракеты

Во время атаки рф зафиксировано 12 попаданий: в Воздушных силах объяснили, почему ПВО не смогла сбить все ракеты

Киев  •  УНН

 • 7344 просмотра

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Во время массированной атаки рф нанесла 12 ударов по объектам топливно-энергетического сектора Украины. ПВО сбила 90% ракет, но туман и недостаточное количество западных систем ПВО помешали полной защите.

Утром 28 ноября во время масштабной вражеской атаки на критическую инфраструктуру Украины  силы противовоздушной обороны сбили почти 90 процентов ракет "Калибр" и Х-101. Впрочем, было зафиксировано 12 попаданий. В основном, речь идет о топливных и энергетических объектах   об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает УНН

Детали 

В ночь на 28 ноября 2024 года враг атаковал критическую инфраструктуру – электрические подстанции в разных областях Украины. К сожалению, есть попадание! всего зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора

- говорится в сообщении ВС ВСУ.

В воздушных силах отметили, что в последнее время, во время воздушных атак, противник применяет большое количество ракет и беспилотников. Их массированное применение на отдельных направлениях часто превышает количество средств прикрытия. 

рф выпустила 188 ракет и беспилотников во время массированной атаки на Украину: сбили 76 крылатых ракет, три Х-59/69 и 35 дронов28 нояб. 2024, 08:58 • 11350 просмотров

Кроме того, враг использует современные средства воздушного нападения, постоянно их совершенствует. Речь идет об отстрелах тепловых и радиолокационных ловушек, а также использует средства РЭБ индивидуальной защиты, установленные непосредственно на ракетах. Все это, как отмечается, существенно усложняет работу зенитных ракетных комплексов советского производства, которые есть на вооружении Воздушных Сил.

Значительно эффективнее в таких условиях работают западные системы, которых в Украине не достаточно, чтобы надежно прикрыть сотни объектов критической инфраструктуры. Именно поэтому, во время массированных вражеских атак, используется максимум сил  и средств, включая авиацию, РЭБ, ЗРВ и мобильные огневые группы

- разъяснили в воздушных силах. 

Также в ВС ВСУ отметили, что накануне атак противник учитывает метеорологические условия, которые существенно влияют на работу мобильных огневых групп и истребительной авиации. 

"Плотный туман и облачность, которые наблюдались во многих регионах в момент атаки не позволили эффективно выполнять задачи пилотам и расчетам МВГ", - добавили в воздушных силах.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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