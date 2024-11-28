Ракетная атака: какие области под ударом
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ фиксируют движение ракет с северо-востока и севера.
По состоянию на момент публикации новости под атакой находятся Винницкая, Ровенская и Хмельницкая области, пишет УНН со ссылкой на воздушные силы ВСУ.
"Еще ракета на Винницу с северо-востока! Хмельницкий! Ракета с севера!!! Ракеты на Хмельнитчине продолжают движение на Ровенщину. Ракета из Винницкой области держит курс на Хмельнитчину
Ракета в направлении Ровно!!!",- сообщили ВС ВСУ.
Также есть новые ракеты в направлении Винницкой области, а также Хмельнитчины с севера.
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Ракетная атака: актуальная ситуация по состоянию на сейчас28 нояб. 2024, 06:21 • 6440 просмотров