Ракетная атака: какие области под ударом

По состоянию на момент публикации новости под атакой находятся Винницкая, Ровенская и Хмельницкая области, пишет УНН со ссылкой на воздушные силы ВСУ.

"Еще ракета на Винницу с северо-востока! Хмельницкий! Ракета с севера!!! Ракеты на Хмельнитчине продолжают движение на Ровенщину. Ракета из Винницкой области держит курс на Хмельнитчину

Ракета в направлении Ровно!!!",- сообщили ВС ВСУ.

Также есть новые ракеты в направлении Винницкой области, а также Хмельнитчины с севера.

Находитесь в укрытиях к отбою и следите за актуальной информацией на сайте УНН.

Ракетная атака: актуальная ситуация по состоянию на сейчас