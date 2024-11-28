Ракетная атака: какие области под ударом

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Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушные силы ВСУ фиксируют движение ракет с северо-востока и севера.

По состоянию на момент публикации новости под атакой находятся Винницкая, Ровенская и Хмельницкая области, пишет УНН со ссылкой на воздушные силы ВСУ.

"Еще ракета на Винницу с северо-востока! Хмельницкий! Ракета с севера!!! Ракеты на Хмельнитчине продолжают движение на Ровенщину. Ракета из Винницкой области держит курс на Хмельнитчину

Ракета в направлении Ровно!!!",- сообщили ВС ВСУ.

Также есть новые ракеты в направлении Винницкой области, а также Хмельнитчины с севера.

Находитесь в укрытиях к отбою и следите за актуальной информацией на сайте УНН.

Ракетная атака: актуальная ситуация по состоянию на сейчас28 нояб. 2024, 06:21 • 6440 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
vinnitsaВинница
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