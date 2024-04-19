Ракета из Черного моря нацелилась на Одесскую область

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  161460 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  196586 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  196784 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  163729 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  117175 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  128274 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  139303 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137878 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124332 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

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15 апреля 2024, 07:40  •  103797 просмотра

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В Никополе Днепропетровской области из-за российского обстрела загорелся частный дом площадью 60 квадратных метров, но спасатели потушили пожар без жертв.

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Америка наложила вето на заявку Палестины на полноправное членство в ООН, заблокировав признание палестинской государственности.

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DeepState: рф продвинулась в Новокалиново. Идут бои за электроподстанцию в Очеретино

российские войска продвинулись в Новокалиново. Кроме того, продолжаются бои за контроль над электрической подстанцией в Очеретино.

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DeepState: рф продвинулась в Новокалиново. Идут бои за электроподстанцию в Очеретино

Ермак обсудил с гендиректором разведки Италии саммит G7, саммит мира и использование замороженных российских активов на восстановление Украины

Андрей Ермак обсудил с генеральным директором Департамента разведки и безопасности Италии приоритеты председательства Италии в G7, подготовку к мирному саммиту, организованному Украиной и Швейцарией, а также использование замороженных российских активов для восстановления Украины.

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Ермак обсудил с гендиректором разведки Италии саммит G7, саммит мира и использование замороженных российских активов на восстановление Украины

"Агенты в рясах": как священнослужители УПЦ (МП) работали на фсб рф - Бигус.инфо

Расследование выявило разветвленную сеть российских агентов, которые выдавали себя за священнослужителей Украинской православной церкви (Московского патриархата) и работали над дестабилизацией Украины, распространяя дезинформацию, блокируя законодательство, направленное против Московской церкви, и подрывая международную помощь Украине в поддержку российской войны.

Война •   •  7617 просмотра
"Агенты в рясах": как священнослужители УПЦ (МП) работали на фсб рф - Бигус.инфо

Массированные обстрелы рф привели к крупным пожарам на Харьковщине: горели церковь, кафе и многоквартирный дом

В Волчанске Харьковской области из-за вражеских обстрелов вспыхнули 3 крупных пожара, в результате которых вспыхнули кафе, церковь и жилой дом.

Война •   •  6398 просмотра
Массированные обстрелы рф привели к крупным пожарам на Харьковщине: горели церковь, кафе и многоквартирный дом

Вражеская ракета направляется в Николаевскую область

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракете, которая направляется в Николаевскую область.

Война •   •  7029 просмотра
Вражеская ракета направляется в Николаевскую область

Тарантино снимет вместо "Кинокритика" другой фильм, который станет финальным в его карьере

Как сообщается, Квентин Тарантино передумал и снимет совсем другой фильм вместо "Кинокритика", который станет его 10-м и последним фильмом.

Культура •   •  9734 просмотра
Тарантино снимет вместо "Кинокритика" другой фильм, который станет финальным в его карьере