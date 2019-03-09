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Радикалы из сектора Газа запустили ракету по Израилю

Радикалы из сектора Газа запустили ракету по Израилю

Киев  •  УНН

 • 7761 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Радикалы из сектора Газа запустили в субботу ракету по территории Израиля. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии, передает УНН.

“Вслед за срабатыванием сирен воздушной тревоги в региональном совете Эшколь (граничит с сектором Газа — ред) был запечатлен запуск ракеты из сектора Газа по территории Израиля”, — говорится в распространенном военными коммюнике.

Государственное радио Израиля Kan сообщает, что запущенная из сектора Газа ракета разорвалась в незаселенной местности. По данным радиостанции, пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщал УНН, израильские самолеты нанесли в четверг удара по нескольким военных целях на территории лагеря движения ХАМАС в южной части сектора Газы в ответ на ракетный обстрел и запуск горящих воздушных шаров по направлению к территории еврейского государства.

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