Радикалы из сектора Газа запустили ракету по Израилю
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Радикалы из сектора Газа запустили в субботу ракету по территории Израиля. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии, передает УНН.
“Вслед за срабатыванием сирен воздушной тревоги в региональном совете Эшколь (граничит с сектором Газа — ред) был запечатлен запуск ракеты из сектора Газа по территории Израиля”, — говорится в распространенном военными коммюнике.
Государственное радио Израиля Kan сообщает, что запущенная из сектора Газа ракета разорвалась в незаселенной местности. По данным радиостанции, пострадавших в результате инцидента нет.
Как сообщал УНН, израильские самолеты нанесли в четверг удара по нескольким военных целях на территории лагеря движения ХАМАС в южной части сектора Газы в ответ на ракетный обстрел и запуск горящих воздушных шаров по направлению к территории еврейского государства.