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Радикали з сектора Газа запустили ракету по Ізраїлю

Радикали з сектора Газа запустили ракету по Ізраїлю

Київ • УНН

 • 7761 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Радикали з сектора Газа запустили в суботу ракету по території Ізраїлю. Про це повідомила прес-служба ізраїльської армії, передає УНН.

"Слідом за спрацьовуванням сирен повітряної тривоги в регіональному раді Ешколь (межує з сектором Газа - ред) був закарбований запуск ракети з сектора Газа по території Ізраїлю", - йдеться в поширеному військовими комюніке.

Державне радіо Ізраїлю Kan повідомляє, що запущена з сектора Газа ракета розірвалася в незаселеній місцевості. За даними радіостанції, які постраждали в результаті інциденту немає.

Як повідомляв УНН, ізраїльські літаки завдали в четвер удару по декількох військових цілях на території табору руху ХАМАС в південній частині сектора Гази у відповідь на ракетний обстріл і запуск палаючих повітряних куль у напрямку до території єврейської держави.

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