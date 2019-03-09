Радикали з сектора Газа запустили ракету по Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Радикали з сектора Газа запустили в суботу ракету по території Ізраїлю. Про це повідомила прес-служба ізраїльської армії, передає УНН.
"Слідом за спрацьовуванням сирен повітряної тривоги в регіональному раді Ешколь (межує з сектором Газа - ред) був закарбований запуск ракети з сектора Газа по території Ізраїлю", - йдеться в поширеному військовими комюніке.
Державне радіо Ізраїлю Kan повідомляє, що запущена з сектора Газа ракета розірвалася в незаселеній місцевості. За даними радіостанції, які постраждали в результаті інциденту немає.
Як повідомляв УНН, ізраїльські літаки завдали в четвер удару по декількох військових цілях на території табору руху ХАМАС в південній частині сектора Гази у відповідь на ракетний обстріл і запуск палаючих повітряних куль у напрямку до території єврейської держави.