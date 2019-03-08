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Військові Ізраїлю засікли запуск ракети з сектора Газа

Військові Ізраїлю засікли запуск ракети з сектора Газа

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Ізраїльські військові засікли в п’ятницю запуск ракети з сектора Газа по території єврейської держави. Про це повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю, передає УНН.

“Був помічений запуск однієї ракети з сектора Газа по території Ізраїлю”, — йдеться в поширеному військовими комюніке.

В армії вказали, що “сирени повітряної тривоги спрацювали в регіональній раді Ешколь”, яка межує з сектором Газа.

Раніше в п’ятницю один палестинець загинув від вогнепального поранення, отриманого ним у зіткненнях з ізраїльськими військовими, які пройшли на кордоні сектора Газа.

Нагадуємо, в середу ввечері ізраїльська система ППО була приведена в дію слідом за запуском ракети з сектора Гази по території єврейської держави. До цього військові поінформували, що сирени повітряної тривоги спрацювали на півдні єврейської держави в регіональній раді Ешколь, попереджаючи жителів про можливий ракетний обстріл з сектора Гази.

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