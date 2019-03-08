Військові Ізраїлю засікли запуск ракети з сектора Газа
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Ізраїльські військові засікли в п’ятницю запуск ракети з сектора Газа по території єврейської держави. Про це повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю, передає УНН.
“Був помічений запуск однієї ракети з сектора Газа по території Ізраїлю”, — йдеться в поширеному військовими комюніке.
В армії вказали, що “сирени повітряної тривоги спрацювали в регіональній раді Ешколь”, яка межує з сектором Газа.
Раніше в п’ятницю один палестинець загинув від вогнепального поранення, отриманого ним у зіткненнях з ізраїльськими військовими, які пройшли на кордоні сектора Газа.
Нагадуємо, в середу ввечері ізраїльська система ППО була приведена в дію слідом за запуском ракети з сектора Гази по території єврейської держави. До цього військові поінформували, що сирени повітряної тривоги спрацювали на півдні єврейської держави в регіональній раді Ешколь, попереджаючи жителів про можливий ракетний обстріл з сектора Гази.