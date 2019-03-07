Після запуску ракети з сектора Гази Ізраїль задіяв систему ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Ізраїльська система ППО була приведена в дію в середу ввечері слідом за запуском ракети з сектора Газа по території єврейської держави. Про це повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю, передає УНН.
“Після повідомлення про спрацювання сирен повітряної тривоги в регіональній раді Ешколь (межує з сектором Газа — прим. ред.) Інформуємо, що ракета була запущена з сектора Гази по території Ізраїлю, що привело в дію систему ППО”, — йдеться в армійському комюніке. Військові не стали повідомляти інших деталей інциденту.
Раніше в середу армія поінформувала, що сирени повітряної тривоги спрацювали на півдні єврейської держави в регіональній раді Ешколь, попереджаючи жителів про можливий ракетний обстріл з сектора Гази.
Нагадуємо, ізраїльські ВПС завдали декілька ракетних ударів по Сектору Газа пізно ввечері 5 березня після того, як запальні повітряні кулі з прикріпленими до них вибуховими пристроями були випущені на півдні Ізраїлю.
אזעקת צבע אדום הופעלה במועצה האזורית אשכול בעקבות זיהוי של שיגור אחד משטח רצועת עזה לשטח הארץ. מערכת ההגנה האווירית הופעלה בעקבות השיגור— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 6 березня 2019 р.