Ізраїль наніс кілька ракетних ударів по Сектору Газа
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Ізраїльські ВПС завдали кілька ракетних ударів по Сектору Газа пізно ввечері 5 березня після того, як запальні повітряні кулі з прикріпленими до них вибуховими пристроями були випущені на півдні Ізраїлю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Jerusalem Post.
“Ізраїльські ВПС нанесли кілька ударів по Сектору Газа ввечері після того, як кілька запальних повітряних куль з прикріпленими до них вибуховими пристроями були випущені на півдні Ізраїлю у вівторок”, — йдеться в повідомленні видання.
Нагадаємо, раніше ізраїльські військові завдали ударів по декількох об’єктах палестинського руху ХАМАС в північній частині сектора Газа.