Израиль нанес несколько ракетных ударов по Сектору Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Израильские ВВС нанесли несколько ракетных ударов по Сектору Газа поздно вечером 5 марта после того, как зажигательные воздушные шары с прикрепленными к ним взрывными устройствами были выпущены на юге Израиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Jerusalem Post.
“Израильские ВВС нанесли несколько ударов по Сектору Газа вечером после того, как несколько зажигательных воздушных шаров с прикрепленными к ним взрывными устройствами были выпущены на юге Израиля во вторник”, — говорится в сообщении издания.
Напомним, ранее израильские военные нанесли удары по нескольким объектам палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа.