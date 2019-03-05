Израиль нанес несколько ракетных ударов по Сектору Газа

КИЕВ. 5 марта. УНН. Израильские ВВС нанесли несколько ракетных ударов по Сектору Газа поздно вечером 5 марта после того, как зажигательные воздушные шары с прикрепленными к ним взрывными устройствами были выпущены на юге Израиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Jerusalem Post.