После запуска ракеты из сектора Газа Израиль задействовал систему ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Израильская система ПВО была приведена в действие в среду вечером вслед за запуском ракеты из сектора Газа по территории еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает УНН.
“После сообщения о срабатывании сирен воздушной тревоги в региональном совете Эшколь (граничит с сектором Газа — прим. ред.) информируем, что ракета была запущена из сектора Газа по территории Израиля, что привело в действие систему ПВО”, — говорится в армейском коммюнике. Военные не стали сообщать других деталей инцидента.
Ранее в среду армия проинформировала, что сирены воздушной тревоги сработали на юге еврейского государства в региональном совете Эшколь, предупреждая жителей о возможном ракетном обстреле из сектора Газа.
Напоминаем, израильские ВВС нанесли несколько ракетных ударов по сектору Газа поздно вечером 5 марта после того, как воспламеняющиеся воздушные шары с прикрепленными к ним взрывными устройствами были выпущены на юге Израиля.
אזעקת צבע אדום הופעלה במועצה האזורית אשכול בעקבות זיהוי של שיגור אחד משטח רצועת עזה לשטח הארץ. מערכת ההגנה האווירית הופעלה בעקבות השיגור— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 6 березня 2019 р.