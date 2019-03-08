Военные Израиля засекли запуск ракеты из сектора Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Израильские военные засекли в пятницу запуск ракеты из сектора Газа по территории еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает УНН.
"Был замечен запуск одной ракеты из сектора Газа по территории Израиля", - говорится в распространенном военными коммюнике.
В армии указали, что "сирены воздушной тревоги сработали в региональном совете Эшколь", который граничит с сектором Газа.
Ранее в пятницу один палестинец погиб от огнестрельного ранения, полученного им в столкновениях с израильскими военными, прошли на границе сектора Газа.
Напоминаем, в среду вечером израильская система ПВО была приведена в действие вслед за запуском ракеты из сектора Газа по территории еврейского государства. До этого военные сообщили, что сирены воздушной тревоги сработали на юге еврейского государства в региональной совете Эшколь, предупреждая жителей о возможном ракетном обстреле из сектора Газы.