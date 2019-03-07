У відповідь на обстріл - Ізраїль вразив військові цілі в таборі ХАМАС в секторі Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Ізраїльські літаки завдали в четвер удару по декількох військових цілях на території табору руху ХАМАС в південній частині сектора Гази у відповідь на ракетний обстріл і запуск палаючих повітряних куль у напрямку до території єврейської держави. Про це повідомила армійська прес-служба, інформує УНН.
“Деякий час тому винищувачі та інші літальні апарати Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по декількох військових цілях в таборі ХАМАС в південній частині сектора Гази. Удар був нанесений у відповідь на запуск палаючих повітряних куль і однієї ракети з сектора Гази по ізраїльській території в середу”, — йдеться в поширеному військовими комюніке.
“Армія дуже серйозно сприймає будь-які спроби завдати шкоди ізраїльським цивільним особам і продовжить рішуче діяти проти цих терористичних актів. Рух ХАМАС несе відповідальність за всі події, джерелом яких є сектор Гази”, — додали в армійській прес-службі.
בתגובה לזר הבלונים ולרקטה ששוגרה לעבר ישראל - כלי טיס של צה״ל תקפו יעדי טרור בדרום רצועת עזה https://t.co/MjDUvUoIxM— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 7 березня 2019 р.
Нагадуємо, в середу ввечері ізраїльська система ППО була приведена в дію слідом за запуском ракети з сектора Гази по території єврейської держави. До цього військові поінформували, що сирени повітряної тривоги спрацювали на півдні єврейської держави в регіональній раді Ешколь, попереджаючи жителів про можливий ракетний обстріл з сектора Гази.