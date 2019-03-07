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В ответ на обстрел - Израиль поразил военные цели в лагере ХАМАС в секторе Газа

Киев  •  УНН

 • 8128 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Израильские самолеты нанесли в четверг удар по нескольким военным целям на территории лагеря движения ХАМАС в южной части сектора Газа в ответ на ракетный обстрел и запуск горящих воздушных шаров по направлению к территории еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба, информирует УНН.

“Некоторое время назад истребители и другие летательные аппараты Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким военным целям в лагере ХАМАС в южной части сектора Газа. Удар был нанесен в ответ на запуск горящих воздушных шаров и одной ракеты из сектора Газа по израильской территории в среду”, — говорится в распространенном военными коммюнике.

“Армия очень серьезно воспринимает любые попытки нанести вред израильским гражданским лицам и продолжит решительно действовать против этих террористических актов. Движение ХАМАС несет ответственность за все события, источником которых является сектор Газа”, — добавили в армейской пресс- службе.

בתגובה לזר הבלונים ולרקטה ששוגרה לעבר ישראל - כלי טיס של צה״ל תקפו יעדי טרור בדרום רצועת עזה https://t.co/MjDUvUoIxM

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 7 березня 2019 р.

Напоминаем, в среду вечером израильская система ПВО была приведена в действие вслед за запуском ракеты из сектора Газа по территории еврейского государства. До этого военные проинформировали, что сирены воздушной тревоги сработали на юге еврейского государства в региональном совете Эшколь, предупреждая жителей о возможном ракетном обстреле из сектора Газа.

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