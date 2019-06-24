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Радикал Рыбалка на мажоритарном округе в Луганской области получит разве что "приговор" – Мураев

Киев • УНН

 • 15113 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Выборы – это форма оценки со стороны избирателя эффективности того или иного политика, а деятельность Радикальной партии и ее представителей избиратели Луганского региона оценили очень красноречиво во время первого тура президентских выборов. Об этом, комментируя выдвижение радикала Сергея Рыбалки по 107 мажоритарному округу в Лисичанске, сообщил УНН депутат Евгений Мураев.

Радикал Рыбалка на мажоритарном округе в Луганской области получит разве что "приговор" – Мураев

"Я всегда был против, когда отдельные политики рассказывают, как выбирать гражданам своих мэров городов или народных избранников. Выборы – это своеобразная форма оценки политической деятельности, своеобразная народная люстрация. Если человек попадает в ожидания, если он соответствовал интересам того или иного округа, мировоззрениям, ценностям, то, наверное, его изберут. А если человек 5 лет транслировал противоположные взгляды, голосовал за законы, которые шли в разрез с избирателями – они, наверное, дадут ему оценку, и от этого будет зависеть результат - попадет он в парламент или нет.

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Луганская и Донецкая область "сильно высоко" оценила деятельность Радикальной партии в целом и ее лидера. Потому что, на сколько я могу допускать, мировоззрение представителей этого региона кардинально отличается от того, за что голосовала эта политическая сила. Поэтому, если вы меня спрашиваете как гражданина Украины, я думаю, что будет очень сложно в Луганской области получить голоса в свою поддержку любому представителю РПЛ", - сказал он.

По сути, Радикальная партия была сателлитом политики, которую проводил пятый президент Украины Петр Порошенко, считает Мураев.

"Они только называли себя оппозиционной силой, но, по сути, они голосовали за все законы, которые раскололи общество. Ни для кого не секрет, что для Донецкой и Луганской области очень важна кооперация с рынками РФ и многие другие законы, которые изолировали и сделали тупиковыми две области, которые экспортно ориентированы были на СНГ. Я считаю, что такие политики (как Рыбалка, - ред.) там получат не поддержку, а приговор", - резюмировал нардеп.

Напомним, 10 июня лидер РПЛ Олег Ляшко показал список представителей своей партии, которых ведет на выборы в Верховную Раду. Фамилии Рыбалки среди членов РПЛ не оказалось.

Позже стало известно, что Рыбалка будет баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду в Лисичанске, по 107 округу.

Политологи оценивают шансы Рыбалки получить мандат как "нулевые", в силу "токсичности" политика.

Уточним, что после президентских выборов Рыбалка создал в Раде межфракционное объединение в поддержку Президента Владимира Зеленского. Однако, и в штабе победителя президентских выборов от помощи радикала поспешили откреститься

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