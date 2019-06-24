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Радикал Рибалка на мажоритарному окрузі на Луганщині отримає хіба що "вирок" — Мураєв

Київ • УНН

 • 15113 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Вибори - це форма оцінки з боку виборця ефективності того чи іншого політика, а діяльність Радикальної партії і її представників виборці Луганського регіону оцінили дуже красномовно під час першого туру президентських виборів. Про це, коментуючи висунення радикала Сергія Рибалки по 107 мажоритарному округу в Лисичанську, повідомив УНН депутат Євген Мураєв.

Радикал Рибалка на мажоритарному окрузі на Луганщині отримає хіба що "вирок" — Мураєв

"Я завжди був проти, коли окремі політики розповідають, як обирати громадянам своїх мерів міст або народних обранців. Вибори - це своєрідна форма оцінки політичної діяльності, своєрідна народна люстрація. Якщо людина потрапляє в очікування, якщо вона відповідала інтересам того чи іншого округу, світогляду, цінностям, то, напевно, її оберуть. А якщо людина 5 років транслювала протилежні погляди, голосувала за закони, які йшли в розріз із виборцями - вони, напевно, дадуть їй оцінку, і від цього буде залежати результат - потрапить вона в парламент чи ні.

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Луганська і Донецька область "сильно високо" оцінила діяльність Радикальної партії в цілому і її лідера. Тому що, на скільки я можу допускати, світогляд представників цього регіону кардинально відрізняється від того, за що голосувала ця політична сила. Тому, якщо ви мене питаєте як громадянина України, я думаю, що буде дуже складно в Луганській області отримати голоси на свою підтримку будь-якого представника РПЛ", - сказав він.

По суті, Радикальна партія була сателітом політики, яку проводив п'ятий президент України Петро Порошенко, вважає Мураєв.

"Вони тільки називали себе опозиційною силою, але, по суті, вони голосували за всі закони, які розкололи суспільство. Ні для кого не секрет, що для Донецької та Луганської області дуже важлива кооперація з ринками РФ і багато інших законів, які ізолювали і зробили тупиковими дві області, які експортно орієнтовані були на СНД. Я вважаю, що такі політики (як Рибалка, - ред.) там отримають не підтримку, а вирок", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, 10 червня лідер РПЛ Олег Ляшко показав список представників своєї партії, яких веде на вибори до Верховної Ради. Прізвища Рибалки серед членів РПЛ не виявилося.

Пізніше стало відомо, що Рибалка балотуватиметься на позачергових виборах до Верховної Ради у Лисичанську, по 107 округу.

Політологи оцінюють шанси Рибалки отримати мандат як "нульові", в силу "токсичності" політика.

Уточнимо, що після президентських виборів Рибалки створив у Раді міжфракційне об'єднання на підтримку Президента Володимира Зеленського. Однак, і в штабі переможця президентських виборів від допомоги радикала поспішили відхреститися.

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