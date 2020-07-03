Рада закрыла внеочередное заседание
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Верховная Рада Украины завершила внеочередное заседание, рассмотрев все 14 запланированных вопросов, передает корреспондент УНН.
"Внеочередное заседание Верховной Рады объявляю закрытым", - сказал глава ВРУ Дмитрий Разумков.
Так, парламентарии успели рассмотреть несколько кадровых вопросов, и вопрос о направлении бюджетных средств.
В частности, нардепы сегодня приняли два проекта постановлений об увольнении с должности главы Нацбанка Якова Смолия и увольнении с должности главы АМКУ Юрия Терентьева.
Напомним, что Рада начала внеочередное заседание в 14 часов.