Рада розпочала позачергове засідання

Так, на позачерговому засіданні зареєструвалися 317 народних депутатів України.

"Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав голова ВР Дмитро Разумков.

Раніше в УНН повідомлялося, що на позачерговому засіданні парламенту очікується розгляд 14 питань.

Онлайн-трансляцію з ВР можна переглянути на сторінці УНН у Facebook.