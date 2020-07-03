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Рада розпочала позачергове засідання

Рада розпочала позачергове засідання

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Верховна Рада України розпочала позачергове засідання, на якому планує розглянути два проекти постанов про звільнення з посади голови Нацбанку Якова Смолія та звільнення з посади голови АМКУ Юрія Терентьєва, а також низку законопроектів щодо змін до держбюджету, передає кореспондент УНН.

Так, на позачерговому засіданні зареєструвалися 317 народних депутатів України.

"Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав голова ВР Дмитро Разумков.

Раніше в УНН повідомлялося, що на позачерговому засіданні парламенту очікується розгляд 14 питань.

Онлайн-трансляцію з ВР можна переглянути на сторінці УНН у Facebook.

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