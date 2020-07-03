Рада розпочала позачергове засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Верховна Рада України розпочала позачергове засідання, на якому планує розглянути два проекти постанов про звільнення з посади голови Нацбанку Якова Смолія та звільнення з посади голови АМКУ Юрія Терентьєва, а також низку законопроектів щодо змін до держбюджету, передає кореспондент УНН.
Так, на позачерговому засіданні зареєструвалися 317 народних депутатів України.
"Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав голова ВР Дмитро Разумков.
Раніше в УНН повідомлялося, що на позачерговому засіданні парламенту очікується розгляд 14 питань.
Онлайн-трансляцію з ВР можна переглянути на сторінці УНН у Facebook.