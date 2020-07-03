Рада начала внеочередное заседание
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Верховная Рада Украины начала внеочередное заседание, на котором планируют рассмотреть два проекта постановлений об увольнении с должности главы Нацбанка Якова Смолия и увольнение с должности главы АМКУ Юрия Терентьева, а также ряд законопроектов об изменениях в госбюджет, передает корреспондент УНН.
Так, на внеочередном заседании зарегистрировались 317 народных депутатов Украины.
"Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины объявляю открытым", - сказал глава ВР Дмитрий Разумков.
Ранее в УНН сообщалось, что на внеочередном заседании парламента ожидается рассмотрение 14 вопросов.
Онлайн-трансляцию с ВР можно посмотреть на странице УНН в Facebook.