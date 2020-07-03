На позачерговому засіданні ВР сьогодні планують розглянути 14 питань – нардеп

"Позачергове засідання планують провести сьогодні, о 14:00.

Вважаю некоректно організовувати таким чином законодавчу роботу. У депутатів просто немає часу на вивчення цих законопроектів", - написав нардеп.

Так, до порядку денного включені проект закону про внесення змін до закону України "Про вищу освіту" щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей (№3734), проект постанови про урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України (№3721), проект закону про внесення зміни до пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України" (№3720).

Також проекти постанов про скасування рішення ВР від 18 червня 2020 року про прийняття в другому читанні та в цілому як закону України проекту закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів України для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (№3383-П та №3383-П1).

Крім того, це проект закону про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№3776), проект постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України (№3772), проект постанови про звільнення Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету України (№3784).

Крім того, включений закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань організації освітнього процесу в сфері охорони здоров'я (№3671), проект закону про реабілітацію осіб з обмеженнями життєдіяльності (№3668), проект закону про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№3664). А також закону про внесення змін до закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву (№3491), проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (№3658) та альтернативний до нього (№3658-1).

Нагадаємо, раніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповідав, що 3 липня Верховна Рада збереться на позачергове засідання, під час якого обговорять кадрові питання, зокрема можуть обговорити питання про голову Антимонопольного комітету та голову Національного банку України Якова Смолія.