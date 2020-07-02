Завтра ВР збереться на позачергове засідання обговорити кадрові питання - Арахамія

“Завтра будемо збирати, так. Кадрові питання. Ми не маємо, ще у нас не було обговорення на фракції, тому ми будемо по відставці, але якщо людина сама пише заяву на відставку, то нормальна реакція взагалі її задовільняти (коментує питання про Смолія, - ред.). Якщо не існує інших підводних каменів… Я не знаю, чи буде це кадрове питання, чи ні, на комітеті розглядається, питання про голову Антимонопольного комітету”, - сказав Давид Арахамія.

Він додав, що не знає, чи була розмова Яківа Смолія з Президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, ввечері 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту Володимиру Зеленському заяву про свою відставку через "систематичний політичний тиск".