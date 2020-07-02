Завтра ВР збереться на позачергове засідання обговорити кадрові питання - Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що завтра Верховна Рада збереться на позачергове засідання, під час якого обговорять кадрові питання, зокрема можуть обговорити питання про голову Антимонопольного комітету та голову Національного банку України Якова Смолія. Про це він сказав журналістам, передає УНН.
“Завтра будемо збирати, так. Кадрові питання. Ми не маємо, ще у нас не було обговорення на фракції, тому ми будемо по відставці, але якщо людина сама пише заяву на відставку, то нормальна реакція взагалі її задовільняти (коментує питання про Смолія, - ред.). Якщо не існує інших підводних каменів… Я не знаю, чи буде це кадрове питання, чи ні, на комітеті розглядається, питання про голову Антимонопольного комітету”, - сказав Давид Арахамія.
Він додав, що не знає, чи була розмова Яківа Смолія з Президентом України Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, ввечері 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту Володимиру Зеленському заяву про свою відставку через "систематичний політичний тиск".