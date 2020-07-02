Завтра ВР соберется на внеочередное заседание обсудить кадровые вопросы - Арахамия
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что завтра Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, во время которого обсудят кадровые вопросы, в частности могут обсудить вопрос о главе Антимонопольного комитета и главе Национального банка Украины Якове Смолие. Об этом он сказал журналистам, передает УНН.
"Завтра будем собирать, да. Кадровые вопросы. Мы не имеем, еще у нас не было обсуждения на фракции, поэтому мы будем по отставке, но если человек сам пишет заявление на отставку, то нормальная реакция вообще ее удовлетворять (комментирует вопрос о Смолие, - ред.). Если не существует других подводных камней... Я не знаю, будет ли это кадровый вопрос, или нет, на комитете рассматривается, вопрос о главе Антимонопольного комитета", - сказал Давид Арахамия.
Он добавил, что не знает, был ли разговор Якова Смолия с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, вечером 1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий подал Президенту Владимиру Зеленскому заявление о своей отставке из-за "систематического политического давления".