На внеочередном заседании ВР сегодня планируют рассмотреть 14 вопросов — нардеп

"Внеочередное заседание планируют провести сегодня, в 14:00.

Считаю некорректно организовывать таким образом законодательную работу. У депутатов просто нет времени на изучение этих законопроектов", - написал нардеп.

Так, в повестку дня включены проект закона о внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц со временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей (№3734), проект постановления о торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины (№3721), проект закона о внесении изменения в пункт 3 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно совершенствования электронной формы документооборота в Верховной Раде Украины" (№3720).

Также проекты постановлений об отмене решения ВР от 18 июня 2020 года о принятии во втором чтении и в целом как закон Украины проекта закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины о ходе процессуальных сроков во время действия карантина, установленного Кабинетом министров Украины для предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (№3383-П и №3383-П1).

Кроме того, это проект закона о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№3776), проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины (№3772), проект постановления об увольнении Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета Украины (№3784).

Кроме того, включен закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов организации образовательного процесса в сфере здравоохранения (№3671), проект закона о реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности (№3668), проект закона о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№3664). А также закона о внесении изменений в закон Украины "О государственной службе" относительно кандидатского резерва (№3491), проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии (№3658) и альтернативный ему (№3658-1).

Напомним, ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказывал, что 3 июля Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, во время которого обсудят кадровые вопросы, в частности могут обсудить вопрос о председателе Антимонопольного комитета и председателе Национального банка Украины Якова Смолия.