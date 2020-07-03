Рада закрила позачергове засідання

"Позачергове засідання Верховної Ради оголошую закритим", - сказав голова ВРУ Дмитро Разумков.

Так, парламентарі встигли розглянути кілька кадрових питань, та питання щодо спрямування бюджетних коштів.

Зокрема, нардепи сьогодні ухвалили два проекти постанов про звільнення з посади голови Нацбанку Якова Смолія та звільнення з посади голови АМКУ Юрія Терентьєва.

Нагадаємо, що Рада розпочала позачергове засідання о 14 годині.