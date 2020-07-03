Рада закрила позачергове засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Верховна Рада України завершила позачергове засідання, розглянувши усі 14 запланованих питань, передає кореспондент УНН.
"Позачергове засідання Верховної Ради оголошую закритим", - сказав голова ВРУ Дмитро Разумков.
Так, парламентарі встигли розглянути кілька кадрових питань, та питання щодо спрямування бюджетних коштів.
Зокрема, нардепи сьогодні ухвалили два проекти постанов про звільнення з посади голови Нацбанку Якова Смолія та звільнення з посади голови АМКУ Юрія Терентьєва.
Нагадаємо, що Рада розпочала позачергове засідання о 14 годині.