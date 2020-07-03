Рада звільнила Терентьєва з посади голови АМКУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Верховна Рада ухвалила в цілому проект постанови №3784 про звільнення Юрія Терентьєва з посади Голови Антимонопольного комітету України. Відповідне рішення підтримали 226 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, сам Терентьєв не з’явився на засідання, попри те, що значна кількість нардепів наполягала на його звіті щодо діяльності комітету.
Нагадаємо, голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв подав заяву про відставку.
Пізніше стало відомо, що Терентьєв відкликав з ВР свою заяву про відставку з посади голови АМКУ.