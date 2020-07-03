Рада звільнила Терентьєва з посади голови АМКУ

Так, сам Терентьєв не з’явився на засідання, попри те, що значна кількість нардепів наполягала на його звіті щодо діяльності комітету.

Нагадаємо, голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв подав заяву про відставку.

Пізніше стало відомо, що Терентьєв відкликав з ВР свою заяву про відставку з посади голови АМКУ.