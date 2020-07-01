Голова АМКУ Терентьєв подав заяву про відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв подав заяву про відставку. Про це журналісту УНН повідомила Державна уповноважена АМКУ 2015-2019 Агія Загребельська.
На питання чи подав заяву про відставку Голова АМКУ Терентьєв, Загребельська відповіла: “Він написав заяву, але бореться за те, щоб залишитись”.
Зазначимо, що на офіційних сторінках АМКУ повідомлень щодо відставки Терентьєва наразі немає.
Нагадаємо, у вересні 2019 року все керівництво Антимонопольного комітету України було звільнено, окрім його очільника Юрія Терентьєва.
Як повідомлялося, раніше сьогодні глава НБУ Яків Смолій подав Зеленському заяву про відставку.