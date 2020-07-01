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Голова АМКУ Терентьєв подав заяву про відставку

Голова АМКУ Терентьєв подав заяву про відставку

Київ • УНН

 • 26133 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв подав заяву про відставку. Про це журналісту УНН повідомила Державна уповноважена АМКУ 2015-2019 Агія Загребельська.

На питання чи подав заяву про відставку Голова АМКУ Терентьєв, Загребельська відповіла: “Він написав заяву, але бореться за те, щоб залишитись”.

Зазначимо, що на офіційних сторінках АМКУ повідомлень щодо відставки Терентьєва наразі немає.

Нагадаємо, у вересні 2019 року все керівництво Антимонопольного комітету України було звільнено, окрім його очільника Юрія Терентьєва.

Як повідомлялося, раніше сьогодні глава НБУ Яків Смолій подав Зеленському заяву про відставку.

Українські Національні Новини

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