Председатель АМКУ Терентьев подал заявление об отставке
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев подал заявление об отставке. Об этом журналисту УНН сообщила Государственная уполномоченная АМКУ 2015-2019 гг. Агия Загребельская.
На вопрос подал ли заявление об отставке Председатель АМКУ Терентьев, Загребельская ответила: “Он написал заявление, но борется за то, чтобы остаться”.
Отметим, что на официальных страницах АМКУ сообщений об отставке Терентьева пока нет.
Напомним, в сентябре 2019 года все руководство Антимонопольного комитета Украины было уволено, кроме его руководителя Юрия Терентьева.
Как сообщалось, ранее сегодня глава НБУ Яков Смолий подал Зеленскому заявление об отставке.