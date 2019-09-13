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Президент залишив Терентьєва очільником АМКУ

Президент залишив Терентьєва очільником АМКУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Все керівництво Антимонопольного комітету України було звільнено, окрім його очільника Юрія Терентьєва. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на сьогоднішній конференції YES в Києві, передає УНН.

“Що стосується антимонопольної політики, ми перезапускаємо Антимонопольний комітет. Вже змінили замів. Подивимося, як працює голова АМКУ”, — заявив Зеленський.

Деякі ЗМІ вказують, що таке рішення Президент міг прийняти після зустрічі Терентьєва з бізнесменом Ігорем Коломойським.

Вказується, що залишення на посаді може бути певною мірою авансом Терентьєву за “проблеми” Рінату Ахметову та Юрію Косюку, які він анонсував на днях.

Раніше УНН повідомляв, що АМКУ програв справу проти Коломойського. У 2017 році АМКУ заявив про узгоджені дії на аукціонах із продажу нафти і газоконденсату в 2015 році з боку ПАТ “Укртатнафта”, ПАТ “НПК-Галичина” і ще чотирьох українських компаній. Перші дві — підконтрольні бізнесмену Ігорю Коломойському. Касаційний господарський суд у складі Верховного суду вказав, що Комітет під час розслідування АМКУ не вивчив фактори, що впливають на поведінку учасників торгів, та не обґрунтував зв’язок між учасниками аукціонів.

Серед гучних провалів АМКУ також справи “АМКУ проти Санофі”, “АМКУ проти супермаркетів”, “АМКУ проти АЗС”.

У липні АМКУ вже заявив, що ДТЕК (належить СКМ Ахметова) не є монополістом. А що стосується бізнеса Юрія Косюка — виробника курятини “МХП”, то АМКУ досліджує справу вже півтора року і поки безрезультатно.

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